2. Liga: Fortuna Düsseldorf – FC St. Pauli, 1:1 (0:0)

St. Pauli holte auswärts bisher nur zwölf Zähler. Mit 36 Punkten stehen die Gäste auf dem Platz an der Sonne. Offensiv konnte dem FC St. Pauli in der 2. Liga kaum jemand das Wasser reichen, was die 37 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nur dreimal gab sich St. Pauli bisher geschlagen. Der FC St. Pauli blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.