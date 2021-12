2. Liga: Hamburger SV – FC Hansa Rostock, 3:0 (2:0)

Die Hansa holte auswärts bisher nur elf Zähler. Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Fünf Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat Rostock derzeit auf dem Konto. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier verliert FC Hansa Rostock im Klassement weiter an Boden.