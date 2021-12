2. Liga: Holstein Kiel – SV Sandhausen, 2:2 (1:1)

Kurz darauf bereitete Alexander Mühling das 1:0 der Störche durch Benedikt Pichler vor (18.). Der Ausgleich gelang Cèbio Soukou, indem er eine Vorlage von Aleksandr Zhirov verwertete (25.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Dass Sandhausen in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Zhirov, der in der 71. Minute zur Stelle war. In der 82. Minute verhinderte die Hintermannschaft der Sandhäuser den Gegentreffer der Störche nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war. Nach einer deutlichen Führung wähnte Sandhausen die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch Kiel stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.