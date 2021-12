2. Liga: SC Paderborn 07 – 1. FC Heidenheim 1846 (Samstag, 13:30 Uhr)

Die Ausbeute der letzten Spiele, in denen dem SC Paderborn 07 nicht ein Sieg gelang, ist mager. Klappt die Trendwende gegen den 1. FC Heidenheim 1846? Am letzten Spieltag kassierte der SCP die vierte Saisonniederlage gegen den SV Darmstadt 98. Heidenheim zog gegen den Karlsruher SC am letzten Spieltag mit 2:3 den Kürzeren. Tore gab es beim 0:0 im Hinspiel nicht zu sehen. Erwartet die Zuschauer im Rückspiel ein anderes Bild?