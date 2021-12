2. Liga: SG Dynamo Dresden – Karlsruher SC (Sonntag, 13:30 Uhr)

Trumpft SG Dynamo Dresden auch diesmal wieder mit Heimstärke (4-0-3) auf? Bessere Chancen werden auf jeden Fall dem Karlsruher SC (2-3-2) eingeräumt. Beide Mannschaften bewegen sich derzeit in der unteren Hälfte der Tabelle. Der KSC belegt mit 21 Punkten den neunten Rang, während Dynamo Dresden mit fünf Zählern weniger auf Platz 14 rangiert. Dresden scheute sich auch vor robusten Aktionen nicht. Den Eindruck gewinnt man zumindest beim Blick in die Kartenstatistik, die 35, eine und eine Rote Karte aufweist. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein. Karlsruhe wie auch SG Dynamo Dresden haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.