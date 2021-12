2. Liga: SV Werder Bremen – FC Erzgebirge Aue, 4:0 (2:0)

Aue holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Die Gäste finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Im Sturm des FC Erzgebirge Aue stimmt es ganz und gar nicht: 14 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Drei Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat Aue derzeit auf dem Konto. Die Lage des FC Erzgebirge Aue bleibt angespannt. Gegen Bremen musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.