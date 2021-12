Darmstadt festigt Rang zwei - Hannover verdirbt Rehms Debüt

Innenverteidiger Patric Pfeiffer (81.) entschied in Paderborn ein intensives Duell zweier Teams, die kaum jemand zur Saisonhalbzeit so weit oben erwartet hatte. Darmstadt lief vor 2924 Zuschauern früh an, die Gastgeber hatten Probleme, dieses Pressing zu überspielen. Beide Teams konnten sich allerdings nur wenige Chancen erspielen, erst Pfeiffer brach per Kopf den Bann.