Ex-Werder-Trainer Markus Anfang könnte mit Geldstrafe davon kommen

Am Dienstag hatte Anfangs Anwalt die geforderte Stellungnahme seines Klienten an den DFB-Kontrollausschuss geschickt, so die SportBild. Darin soll der Beschuldigte angegeben haben, aus Sorge vor einer unerwünschten Reaktion auf die Corona-Impfung vor dem Hintergrund von Herzerkrankungen in Anfangs Familie so gehandelt haben. Sein Vater Dieter hatte im April 2019 einen Herzinfarkt erlitten.