Große Drei wieder dick im Geschäft - Bremen feiert dritten Dreier unter Werner

HSV-Coach Tim Walter, dessen Team durch Robert Glatzel (2.) früh in Führung gegangen war und auf dem Relegationsplatz überwintert, sprach unterdessen von einem „gerechten Unentschieden. Wir waren in der ersten Hälfte besser, Schalke in der zweiten.“ Wie Schalke liegen auch die Hamburger bei 30 Zählern - gute Voraussetzungen, um im Neuen Jahr anzugreifen.