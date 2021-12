S04-Sportvorstand Knäbel mit Corona infiziert

Frankfurt am Main (SID) - Beim Fußball-Zweitligisten Schalke 04 hat sich nach Trainer Dimitrios Grammozis nun auch Sportvorstand Peter Knäbel mit dem Coronavirus infiziert. Wie die Knappen mitteilten, sei das Ergebnis des PCR-Tests beim doppelt geimpften 55-Jährigen positiv ausgefallen. Knäbel zeige bislang keine Symptome. Nach einem positiven Schnelltest hatte er sich bereits am Freitag in häusliche Quarantäne begeben.