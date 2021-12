Schalke 04 gibt neue Anleihe aus

Fußball-Zweitligist Schalke 04 wird im Frühjahr 2022 eine neue Millionen-Anleihe ausgeben. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Mit einem Volumen von bis zu 34,107 Millionen Euro soll sie zur vorzeitigen Refinanzierung der vorherigen Anleihe (2016/2023) in gleicher Höhe dienen. Die Gläubiger dieser Anleihe sollen ein Umtauschangebot erhalten, weitere Details, Zeitpläne und die Konditionen werden in den kommenden Wochen verkündet.