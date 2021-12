Schalke wieder mit Trainer Grammozis und Stürmer Bülter

Nach zwei Wochen in Corona-Quarantäne geht Trainer Dimitrios Grammozis mit dem Fußball-Zweitligisten Schalke 04 besonders motiviert in das letzte Spiel des Jahres. Es seien "Glückshormone geflossen", sagte der Coach vor dem Auswärtsspiel am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) beim Hamburger SV, "ich bin froh, dass ich wieder draußen bin und jetzt noch mal ein absolutes Highlight zum Jahresabschluss habe".