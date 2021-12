Werder Bremen: Mitchell Weiser vom Hoffnungsträger zum Problemfall

Nach schwächeren Leistungen - die sich nach der ersten Partie häuften - verlor Weiser seinen Stammplatz in Bremen. Am 10. Dezember stand er dann erstmals nicht im Kader. Der Grund: Der 27-Jährige hatte sich in Quarantäne begeben müssen und verpasste daher das Spiel bei Jahn Regensburg. Es war der Anfang eines großen Problems, welches die Bremer mit Weiser nun mit sich herumschleppten.