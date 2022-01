2. Bundesliga: Darmstadt-Duo Tietz und Pfeiffer - "Gibt keine Idioten bei uns"

Tietz: Luca und ich haben uns in der 3. Liga beim Spiel zwischen Paderborn und Osnabrück das erste Mal gesehen. Da haben wir uns direkt super verstanden. Als Luca nach Darmstadt kam, haben wir deshalb schnell zusammengefunden. Wir haben sofort die Harmonie gespürt und waren direkt auf einer Wellenlänge. Er ist auch neben dem Platz ein guter Kumpel geworden. Als wir zuletzt zusammen Bundesliga geschaut haben, habe ich ihm gesagt, dass ich noch nie mit einem Stürmerpartner so gut auf und neben dem Platz harmoniert habe. Wir sind echte Freunde geworden. Luca vertraut mir blind und ich vertraue ihm blind. Er weiß, was ich mache und ich weiß, was er macht. Das ist ein Geben und Nehmen. Das leben wir komplett aus. Darüber sollten wir uns aber keinen Kopf machen, sonst klappt das Toreschießen vielleicht nicht mehr so gut (lacht).