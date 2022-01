2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – FC Ingolstadt 04, 2:1 (1:0)

Der 1. FC Heidenheim 1846 ging in der 29. Minute in Führung. Die Pausenführung von Heidenheim fiel knapp aus. Das Schlusslicht markierte in Minute 46 den Ausgleich. Heidenheim traf zum 2:1 (50.). Mit dem Ende der Spielzeit strich der 1. FC Heidenheim 1846 gegen den FCI die volle Ausbeute ein.