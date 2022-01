2. Liga: FC Erzgebirge Aue – FC Schalke 04, 0:5 (0:2)

Für das erste Tor sorgte Simon Terodde. In der 35. Minute traf der Spieler des FC Schalke 04 ins Schwarze. Der FC Erzgebirge Aue geriet deutlicher in Rückstand, als Andreas Vindheim nach Vorlage von Terodde auf 2:0 für S04 erhöhte (37.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 50. Minute mit Schalke einen sicheren Sieger zu haben. Der FC Erzgebirge Aue wurde deutlich abgehängt, als der FC Schalke 04 auf 4:0 erhöhte (62.). Pieringer besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für S04 (71.). Schalke überrannte Aue förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.