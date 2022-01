2. Liga: FC Hansa Rostock – 1. FC Heidenheim 1846 (Samstag, 13:30 Uhr)

Der 1. FC Heidenheim 1846 will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei der Hansa punkten. Die neunte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Rostock gegen Hannover 96. Heidenheim strich am Sonntag drei Zähler gegen den FC Ingolstadt 04 ein (2:1). Im Hinspiel fand sich beim Stand von 1:1 kein Sieger. Wird es im Rückspiel anders?