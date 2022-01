2. Liga: FC Schalke 04 – Holstein Kiel (Sonntag, 13:30 Uhr)

Auf des Gegners Platz hat Kiel noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst sieben Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangieren die Gäste auf Platz zwölf, haben also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Holstein Kiel holte aus den bisherigen Partien fünf Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen. Die Störche sind im Fahrwasser und holten aus den jüngsten fünf Matches sieben Punkte.