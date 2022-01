2. Liga: FC St. Pauli – FC Erzgebirge Aue (Samstag, 13:30 Uhr)

Aue konnte in den letzten vier Spielen nicht punkten. Mit dem FC St. Pauli wartet am Samstag auch noch ein starker Gegner. Nach der 0:3-Niederlage gegen Holstein Kiel am letzten Spieltag ist St. Pauli um Wiedergutmachung bemüht und will diesmal wieder als Sieger vom Platz gehen. Die Konkurrenz muss schließlich auf Distanz gehalten werden. Zuletzt musste sich der FC Erzgebirge Aue geschlagen geben, als man gegen den 1. FC Nürnberg die zehnte Saisonniederlage kassierte. Im Hinspiel fielen keine Treffer zwischen den beiden Mannschaften (0:0). Wird das Rückspiel anders laufen?