2. Liga: SC Paderborn 07 – SV Werder Bremen, 3:4 (2:1)

Gewinnen auf dem eigenen Platz gehört in dieser Saison nicht zu den Stärken von Paderborn. Auf heimischem Rasen schnitt der SC Paderborn 07 jedenfalls ziemlich schwach ab (2-3-6). Acht Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat der SCP derzeit auf dem Konto. Paderborn verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.