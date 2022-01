Corona-Ausbruch bei Heidenheim: Spiel in Rostock soll stattfinden

Heidenheim an der Brenz (SID) - Corona-Ausbruch beim 1. FC Heidenheim: Wie der Zweitligist am Donnerstag bekannt gab, wurden fünf Spieler und Physiotherapeut Johannes Gessler positiv getestet. Robert Leipertz, Marnon Busch, Paul Tschernuth, Vitus Eicher und Maurice Malone stehen dem Tabellendritten damit am Samstag (13.30 Uhr/Sky) im Spiel bei Hansa Rostock nicht zur Verfügung. Der Verein befindet sich im Austausch mit den zuständigen Behörden und der Deutschen Fußball Liga (DFL).