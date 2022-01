FC Schalke: Malick Thiaw will in diesem Sommer aufsteigen - und schaut zu Salif Sané auf

Thiaw: Ja, wie alle anderen Menschen seit fast zwei Jahren auch. Als Fußballer musst du aufpassen, was du in deiner Freizeit machst und kannst eigentlich nur mit deiner Familie zusammen sein, damit du die Mannschaft nicht gefährdest. Deine Freunde siehst du leider nicht mehr so oft. Aber wir müssen an das Allgemeinwohl denken und uns deshalb an die Vorgaben halten.