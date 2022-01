Hamburger SV: Rodolfo Cardoso über Faride Alidou und möglichen HSV-Abschied

Hamburger SV vs FC Hansa Rostock 3:0 12.12.2021, Volksparkstadion, BundesLigaspiel, 2. Bundesliga, Hamburger SV vs FC Hansa Rostock 3:0 im Bild: Faride Alidou Hamburger SV Â *** Hamburger SV vs FC Hansa Rostock 3 0 12 12 2021, Volksparkstadion, BundesLigaspiel, 2 Bundesliga, Hamburger SV vs FC Hansa Rostock 3 0 in picture Faride Alidou Hamburger SV Â PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY