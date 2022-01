HSV gewinnt Derby nach Rückstand - Nürnberg holt auf

Nürnberg eroberte derweil zumindest vorläufig den vierten Tabellenplatz und spitzte die Krise bei Fortuna Düsseldorf zu. Im Duell der Ex-Meister reichte den Franken am Rhein ein Tor zum Sieg - die Hausherren geraten nach der dritten Niederlage in Folge zunehmend in Abstiegsnöte.