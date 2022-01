Sanwald (Heidenheim) und Rettig (Viktoria Köln) äußern sich zum Urteil des DFB bezüglich Markus Anfang

Anfang und Junge hatten sich im vergangenen Sommer jeweils einen gefälschten Impfausweis besorgt, der sie unzutreffend als „zweifach gegen das Coronavirus geimpft“ auswies. Diesen legten sie ihrem Arbeitgeber vor, sodass sie ab dem frühen Herbst nicht mehr an den im DFB-/DFL-Hygienekonzept vorgeschriebenen Testungen von Werder Bremen teilnahmen. Anfang verschaffte sich damit auch Zugang zu zwei Karnevalspartys am 11. November 2021 in Köln.