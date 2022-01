Sieg in Rostock: Hannover gelingt Befreiungsschlag

Die Gastgeber bereiteten Hannover in der Anfangsphase mit hohem Pressing große Probleme. Haris Duljevic hätte die Kogge bereits in der achten Minute in Führung bringen müssen, der umtriebige Bosnier schoss jedoch aus fünf Metern über das Tor von Rio-Weltmeister Ron-Robert Zieler. Bis zur Halbzeit blieb Rostock aktiver, die Dabrowski-Elf fand in der Offensive kaum statt.