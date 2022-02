2. Bundesliga: Als ein 5:0 des FC St. Pauli gegen SC Paderborn zu wenig war

Es war eine Situation, in der Sportjournalisten gern das Wörtchen „ausgerechnet“ benutzen. Am 6. Mai 2012, dem letzten Spieltag der 2. Liga, traf der FC St. Pauli am Millerntor auf den SC Paderborn. Ausgerechnet auf den Klub, dessen Trainer er sich im Sommer geholt hatte, welcher wiederum nun um seinen Job kämpfte.