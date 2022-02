2. Bundesliga: Horrorreisen des FC St. Pauli nach Regensburg – es begann mit Schlangen-Franz

Dort wurde er Kult, schoss in der Regionalliga Nord (damals 2. Liga) 1973/74 sagenhafte 33 Tore und Pauli zur Vizemeisterschaft. Das reichte immerhin zu einem Platz in der Aufstiegsrunde, zwei von zehn kamen aber nur durch. Dass St. Pauli es nicht schaffte, lag auch an Gerber. Der hatte nämlich ein skurriles Hobby: Schlangen züchten!