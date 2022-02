2. Bundesliga: Kwasi Wriedt spricht über Zeit beim FC Bayern mit Robert Lewandowski

Die Zusammenarbeit sei allerdings genauso wie bei seinen anderen Stationen in seiner Karriere gewesen, betonte Wriedt: „Die Jungs waren alle sehr nett zu mir, keiner war abgehoben, sie haben mich als normalen Mitspieler gesehen. In der Zusammenarbeit gab es also keinen Unterschied zu jeder anderen Mannschaft. Aber natürlich schaut man bei solchen Spielern nochmal genauer hin. Besonders beim Torschuss schaut man, was man sich vielleicht von solchen Spielern abschauen kann“