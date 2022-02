2. Bundesliga: Markus Höhner über das Topspiel FC St. Pauli - SC Paderborn

Was dieser Fußball immer wieder mit uns macht. Am Samstag ist wieder Top-Spiel am Millerntor, aber die Vorzeichen haben sich völlig verändert. Denn seit jenem ausstrahlungsvollen Heimsieg gegen Schalke konnte St. Pauli in der Liga nicht mehr gewinnen. Nur Unentschieden in Düsseldorf, emotional überrollt in Kiel, der erste Nicht-Heimsieg der Saison gegen Aue und jetzt auch noch die Derby-Niederlage obendrauf. Macht zusammen lauter böse Fakten nach nun 4 Ligaspielen ohne Sieg und als Drittletzter der Rückrundentabelle.