2. Bundesliga: Sarpreet Singh verrät Ziele mit Regensburg und spricht über Zukunft beim FC Bayern

Nichtsdestotrotz bereut Singh diesen Schritt bis heute nicht: „Ich wusste, dass der Fußball in Europa ganz anders ist als in Australien oder in Neuseeland. Vor allem die Intensität, es ist einfach anders und ein höheres Niveau. Aber ich liebe Fußball und will so hoch wie möglich spielen und mir war klar, dass das nicht in Neuseeland geht - dafür musste ich nach Europa.“