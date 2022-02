2. Bundesliga: Schalke-Fan fordert Ausstieg aus Gazprom-Vertrag wegen Ukraine-Konflikt

Russlands Präsident Wladimir Putin ordnete am späten Montagabend die Entsendung von Truppen in die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten des Landes an. Unklar war, wann die Soldaten entsendet werden sollen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)