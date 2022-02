2. Bundesliga: Schalke verpasst Sieg beim KSC, St. Pauli springt an die Spitze, Nürnberg siegt in Rostock

Am Abend kann Darmstadt 98 bei Dynamo Dresden (ab 19.30 Uhr LIVE bei SPORT1) allerdings an St. Pauli wieder vorbeiziehen. Die Schanzer hatten in den vergangenen Wochen respektable Ergebnisse erzielt und enttäuschten gegen die Norddeutschen keineswegs. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)