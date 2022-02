2. Liga: 1. FC Nürnberg – FC Ingolstadt 04, 0:5 (0:3)

Patrick Schmidt bediente Florian Pick, der in der zwölften Spielminute zum 1:0 einschoss. Dennis-Yerai Eckert Ayensa trug sich in der 16. Spielminute in die Torschützenliste ein. Filip Bilbija baute das Ergebnis aus, indem er ein Zuspiel von Eckert Ayensa zum 3:0 für Ingolstadt in den Maschen unterbrachte (40.). Der tonangebende Stil des Schlusslichts spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Den Vorsprung des Gasts ließ Schmidt in der 48. Minute anwachsen. Ingolstadt überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 (79.). Schlussendlich setzte sich der FC Ingolstadt 04 mit fünf Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.