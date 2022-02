2. Liga: FC Erzgebirge Aue – Holstein Kiel, 2:3 (0:2)

Kurz darauf bereitete Fabian Reese das 1:0 der Gäste durch Fin Bartels vor (18.). Sören Gonther erhöhte für Holstein Kiel auf 2:0 (37.). Kurz vor dem Pausenpfiff kam der nächste Rückschlag für Aue, als Soufiane Messeguem des Platzes verwiesen wurde (41.). Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. Wenige Minuten später verkürzte die Heimmannschaft auf 1:2 (78.). In der 83. Minute gelang dem FC Erzgebirge Aue, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Kiel noch einen Treffer parat hatte (89.). Am Schluss siegte Holstein Kiel gegen den FC Erzgebirge Aue.