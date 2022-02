2. Liga: FC Erzgebirge Aue – Holstein Kiel (Freitag, 18:30 Uhr)

Am Freitag bekommt es Aue mit den Störche zu tun, einem Kontrahenten, der den Erfolg zuletzt gepachtet hatte. Beim SV Sandhausen gab es für den FC Erzgebirge Aue am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage. Letzte Woche gewann Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:0. Damit liegt Kiel mit 28 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Das Hinspiel entschieden die Störche mit 3:0 klar für sich.