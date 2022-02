2. Liga: FC Hansa Rostock – SV Werder Bremen, 1:2 (0:0)

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Werder im Klassement nach vorne und belegt jetzt den ersten Tabellenplatz. Bremen knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SV Werder Bremen zwölf Siege, fünf Unentschieden und kassierte nur fünf Niederlagen. Sieben Spiele währt bereits die Serie, in der Werder ungeschlagen ist.