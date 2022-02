2. Liga: Fortuna Düsseldorf – FC Erzgebirge Aue, 3:1 (1:0)

45 Gegentreffer musste der FC Erzgebirge Aue im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Die Rückrunde verlief für Aue bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen siegte der FC Erzgebirge Aue noch kein einziges Mal. Mit lediglich 15 Zählern aus 23 Partien steht Aue auf einem Abstiegsplatz. Mit nur 20 Treffern stellt der FC Erzgebirge Aue den harmlosesten Angriff der 2. Liga. Nun musste sich Aue schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und sechs Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der FC Erzgebirge Aue verliert nach der vierten Pleite weiter an Boden.