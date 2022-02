2. Liga: Hamburger SV – SV Werder Bremen, 2:3 (0:1)

Marvin Ducksch versenkte die Kugel zum 1:0 (9.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Jonas Meffert das 1:1 zugunsten des HSV (45.). Der SV Werder Bremen führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Niclas Füllkrug machte in der 50. Minute das 2:1 des Spitzenreiters perfekt. Das 3:1 für Bremen stellte Ducksch sicher. In der 75. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Für das zweite Tor von Hamburg war Robert Glatzel verantwortlich, der in der 79. Minute das 2:3 besorgte. Der Gastgeber war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.