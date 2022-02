2. Liga: SC Paderborn 07 – FC Erzgebirge Aue, 3:3 (1:0)

Aue ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr der FC Erzgebirge Aue bisher ein. Aue krebst im Tabellenkeller herum – aktueller Tabellenplatz: 17. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des FC Erzgebirge Aue im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 48 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Liga. Drei Siege, sieben Remis und 14 Niederlagen hat Aue derzeit auf dem Konto. In sieben ausgetragenen Spielen kam der FC Erzgebirge Aue in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.