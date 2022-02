2. Liga: SG Dynamo Dresden – 1. FC Heidenheim 1846, 1:1 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für SG Dynamo Dresden und den 1. FC Heidenheim 1846 ohne Torerfolg in die Kabinen. In der 54. Minute traf der 1. FC Heidenheim 1846 zum ersten Mal ins Schwarze. Dresden hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Christoph Daferner den Ausgleich (59.). Am Ende trennten sich die Gastgeber und Heidenheim schiedlich-friedlich.