2. Liga: SSV Jahn Regensburg – FC St. Pauli (Samstag, 20:30 Uhr)

Mit 38 Punkten auf der Habenseite steht der FC St. Pauli derzeit auf dem zweiten Rang. Offensiv konnte St. Pauli in der 2. Liga kaum jemand das Wasser reichen, was die 42 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Elf Erfolge, fünf Unentschieden sowie fünf Pleiten stehen aktuell für den FC St. Pauli zu Buche. Kein einziger Sieg in den letzten fünf Spielen! St. Pauli kommt seit längerer Zeit nicht mehr richtig in Fahrt. Wenigstens teilte man sich zuletzt die Punkte.