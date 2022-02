2. Liga: SV Darmstadt 98 – FC Hansa Rostock, 1:1 (1:0)

Tobias Kempe brachte den SV Darmstadt 98 in der 23. Minute nach vorn. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. In der 64. Minute erzielte FC Hansa Rostock den Ausgleich. Letzten Endes wurde in der Begegnung des SV Darmstadt 98 mit der Hansa kein Sieger gefunden.