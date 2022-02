2. Liga: SV Sandhausen – Hamburger SV (Samstag, 13:30 Uhr)

Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Der SV Sandhausen schafft es mit 24 Zählern derzeit nur auf Platz 15, während der HSV 16 Punkte mehr vorweist und damit den dritten Rang einnimmt. Eine lasche Gangart konnte man Sandhausen in der bisherigen Saison nicht attestieren. 57 Gelbe Karten belegen, dass der SV Sandhausen nicht gerade zimperlich zur Tat schritt. Mit zehn Siegen war Hamburg genauso häufig erfolgreich, wie die Sandhäuser in dieser Spielzeit verloren. Damit dürfte auch klar sein, wer in dieser Partie den Ton angeben will.