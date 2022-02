2. Liga: Wie Jahn Regensburg vom Prügelknaben zu Nürnbergs renitentem Nachbar wurde

Von 1969 – 77 gab es in der Regionalliga Süd und der ihr folgenden 2. Liga Süd acht Club-Siege in Folge. Besonders einer schmerzte die Regensburger, die am 19. Mai 1971 noch eine theoretische Chance auf die Teilnahme an der Bundesliga-Aufstiegsrunde hatten. Die zertrümmerte der feststehende Club mit Wonne – 6:1 hieß es im Frankenstadion. Näher kam der Jahn nie mehr an die Bundesliga als an jenem Mittwoch im Mai. „Die Elf scheint ausgelaugt, am Ende der Kräfte“, stellte der Kicker fest. Jahn-Trainer Heinz Elzner kam übrigens zehn Jahre später doch in die Bundesliga – ausgerechnet beim Club, der ihn 1981 nach nur fünf Spielen entließ.