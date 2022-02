LIVE auf SPORT1: 2. Bundesliga: Der 1. FC St. Pauli empfängt den den SSV Jahnregensburg

Von Ernüchterung aber dennoch kein Spur. „Wir stehen auf dem zweiten Tabellenplatz - am 21. Spieltag. Wenn die Stimmung auf dem zweiten Platz nicht gut wäre, dann würde irgend etwas schieflaufen. Nur weil wir gerade mal eine Phase haben, wo es von den Ergebnisse her nicht ganz so gut läuft, werden wir hier kein Trübsal blasen“, meint Schultz vor der Partie gegen Regensburg.