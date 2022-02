2. Bundesliga: Fortuna-Coach Christian Preußer muss wohl gehen - Daniel Thioune folgt

Am Sonntag hatte der rheinische Traditionsklub bei Holstein Kiel durch ein Tor in der Nachspielzeit 0:1 verloren. Es war die vierte Niederlage in Serie ohne Tor. Laut Rheinischer Post soll Christian Weber aus der eigenen Scouting-Abteilung zudem den kürzlich entlassenen Sportdirektor Uwe Klein ersetzen.