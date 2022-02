Rostock: Coach Härtel setzt Ukrainer Sikan von Anfang an ein

„Wir haben am Freitag noch einmal intensiv mit ihm gesprochen. Ich glaube, für ihn ist es das Beste, sich abzulenken, das zu machen, was er wirklich gut kann und was seine Leidenschaft ist“, berichtete Hansa-Coach Jens Härtel im NDR und überließ Sikan die Entscheidung, gegen den Club aufzulaufen: „Das hilft ihm, die Situation ein Stück weit auszublenden.“