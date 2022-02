Sieg gegen Paderborn: Schalke rückt an die Aufstiegsplätze heran

Schalke 04 hat die passende Antwort auf die jüngste Niederlage in Düsseldorf gegeben und ist in der 2. Fußball-Bundesliga dicht an die Aufstiegsplätze herangerückt. Die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis bezwang den SC Paderborn 2:0 (1:0) und hat vorläufig nur noch einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter FC St. Pauli.