Tim Walter über seine Arbeit beim Hamburger SV - Leadertalk von Mounir Zitouni

Er sieht den aktuellen Umgang mit Talenten kritisch. „Wir erziehen unsere Spieler dazu, dass sie keine Entscheidungen mehr treffen. Das merkt man dann auch auf dem Platz, dass die Verantwortung immer an den nächsten weitergegeben wird und dann nochmal an den nächsten weitergegeben wird. Keiner will mehr Fehler machen, also treffe ich keine Entscheidungen“, kritisiert er.